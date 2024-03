Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochmittag leichter

Tesla im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesla-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 173,66 USD.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Tesla befand sich um 12:03 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 2,2 Prozent auf 173,66 USD ab. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 1.097.596 Tesla-Aktien.

Am 20.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 299,29 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 41,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 152,37 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 12,26 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Tesla-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 212,63 USD.

Am 24.01.2024 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Am 17.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,04 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Bekannter Tesla-Bulle wird pessimistischer: Warnung vor möglichem Verlust bei Tesla

Freundlicher Handel in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell

Gewinne in New York: S&P 500 am Dienstagmittag stärker