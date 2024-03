Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verbilligt sich am Nachmittag

Tesla im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 3,2 Prozent auf 171,93 USD ab.

Das Papier von Tesla befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 3,2 Prozent auf 171,93 USD ab. Der Kurs der Tesla-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 170,60 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 173,01 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 44.891.351 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 299,29 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 42,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 152,37 USD. Dieser Wert wurde am 28.04.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 12,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 212,63 USD aus.

Tesla ließ sich am 24.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Am 17.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2024 3,04 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

