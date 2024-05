Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagnachmittag im Aufwind

Blick auf Tesla-Kurs

Die Aktie von Tesla zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Tesla legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,5 Prozent auf 174,35 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 174,35 USD. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 174,36 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 170,00 USD. Zuletzt wechselten 2.205.990 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 299,29 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 71,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 23.04.2024 auf bis zu 138,82 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,38 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Tesla-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 170,11 USD.

Am 23.04.2024 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,80 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 21,30 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,33 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 17.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,43 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Morgan Stanley-Analyst begrüßt Teslas Fortschritt in China

Börse New York in Grün: Letztendlich Pluszeichen im NASDAQ 100

Protestaktion gegen Tesla in Berlin - Tesla-Aktie im Minus