Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagmittag freundlich

Das Papier von Tesla konnte um 12:03 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,8 Prozent auf 251,77 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 470.921 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 314,67 USD. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 24,98 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 101,82 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 59,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 290,70 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 19.04.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,85 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.329,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18.756,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2023 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,36 USD je Aktie belaufen.

