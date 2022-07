Tesla Aktie News: Anleger schicken Tesla am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel Tesla 716,00 EUR

2,93% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13.07.2022 16:22:00 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 695,30 EUR. Im Tief verlor die Tesla-Aktie bis auf 671,30 EUR. Bei 697,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 21.344 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 1.080,00 EUR erreichte der Titel am 04.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,62 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.07.2021 bei 527,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 846,67 USD für die Tesla-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 20.04.2022 vor. Das EPS belief sich auf 3,22 USD gegenüber 0,93 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 80,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18.756,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 10.389,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 20.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 24.07.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 11,57 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Marktexperte: Twitter-Übernahmeversuch von Elon Musk war nur ein Trick um Tesla-Aktien zu verkaufen

Neues Update: Teslas Navigationssystem gibt nun Alternativrouten an

S&P 500-Titel Tesla-Aktie: Analyst - Ford und General Motors werden an Tesla vorbeiziehen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com