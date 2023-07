Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagnachmittag im Plus

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 272,59 USD nach oben.

Um 16:08 Uhr ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 272,59 USD. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 274,97 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 274,61 USD. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.477.505 Stück gehandelt.

Am 17.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 314,67 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 15,44 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2023 auf bis zu 101,82 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 62,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 308,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 19.04.2023. Das EPS belief sich auf 0,85 USD gegenüber 1,07 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.329,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.756,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Tesla am 19.07.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Tesla-Anleger Experten zufolge am 17.07.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,38 USD je Aktie belaufen.

