Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagmittag ohne große Veränderung

Tesla 300,70 EUR

Die Tesla-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr bei 299,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 302,30 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesla-Aktie bis auf 299,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 300,15 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.219 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2021 markierte das Papier bei 360,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 193,20 EUR am 25.05.2022. Mit einem Kursverlust von 55,23 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 679,33 USD je Tesla-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 20.07.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 USD gegenüber 0,48 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Tesla im vergangenen Quartal 16.934,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tesla 11.958,00 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 19.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,02 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

