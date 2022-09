Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla legt am Dienstagvormittag zu

Aktien in diesem Artikel Tesla 301,00 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,6 Prozent auf 301,35 EUR. Der Kurs der Tesla-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 301,70 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 300,15 EUR. Bisher wurden heute 1.200 Tesla-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (360,00 EUR) erklomm das Papier am 04.11.2021. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 16,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.05.2022 (193,20 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 679,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 20.07.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,76 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,48 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.934,00 USD im Vergleich zu 11.958,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 19.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,02 USD je Tesla-Aktie.

