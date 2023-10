Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagnachmittag im Minusbereich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 256,76 USD.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,8 Prozent auf 256,76 USD. Die Tesla-Aktie sank bis auf 256,07 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 258,87 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.847.310 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.07.2023 markierte das Papier bei 299,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 101,82 USD fiel das Papier am 07.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 60,34 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 240,00 USD aus.

Tesla gewährte am 19.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,91 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,20 Prozent auf 24.927,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.934,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 18.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 16.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Tesla.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,28 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

