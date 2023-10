Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Tesla-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 243,45 EUR ab.

Das Papier von Tesla gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:21 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 243,45 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 243,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 244,45 EUR. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.948 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 267,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.07.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,82 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 96,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.01.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 60,41 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 240,00 USD.

Tesla gewährte am 19.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,91 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,76 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24.927,00 USD im Vergleich zu 16.934,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Tesla am 18.10.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 16.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,28 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie leichter: Tesla hat regelmäßige Anpassung der Löhne angekündigt

BYD: Chinesischer Fahrzeughersteller besitzt mehr Patente als Tesla

Verluste in New York: S&P 500 am Donnerstagnachmittag in Rot