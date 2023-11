Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Tesla am Montagmittag ins Plus

Tesla im Fokus

Die Aktie von Tesla zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 215,49 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Um 12:03 Uhr sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 215,49 USD zu. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 304.187 Stück gehandelt.

Am 20.07.2023 markierte das Papier bei 299,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 101,82 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,75 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 234,00 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 18.10.2023. Das EPS belief sich auf 0,66 USD gegenüber 1,05 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,84 Prozent auf 23.350,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.454,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.01.2024 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,10 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Xpeng-Aktie: In diesem Bereich ist Xpeng seinem Rivalen Tesla einen Schritt voraus

Handel in New York: NASDAQ 100 steigt am Freitagnachmittag

Freitagshandel in New York: S&P 500 liegt am Nachmittag im Plus