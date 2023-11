Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verbilligt sich am Vormittag

So entwickelt sich Tesla

Die Aktie von Tesla gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesla-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 200,05 EUR abwärts.

Die Tesla-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 200,05 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 199,16 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 200,00 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 5.305 Tesla-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.07.2023 auf bis zu 267,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,64 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.01.2023 Kursverluste bis auf 96,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 51,82 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 234,00 USD an.

Tesla veröffentlichte am 18.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,84 Prozent auf 23.350,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21.454,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 24.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,10 USD je Tesla-Aktie belaufen.

