Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla macht am Dienstagmittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Tesla 182,22 EUR

0,24% Charts

News

Analysen

Das Papier von Tesla konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 182,46 EUR. Der Kurs der Tesla-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 183,38 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 183,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 76.376 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 350,13 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 47,89 Prozent wieder erreichen. Am 06.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 96,30 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 89,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 393,45 USD je Tesla-Aktie an.

Am 25.01.2023 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,07 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Hot Stocks heute: Tesla Short - wie weit kann es gehen?

Wall Street-Aktie Tesla: Erste großvolumige Semi-Fabrik - Tesla erweitert Gigafactory in Nevada

Umfrage: Nur Minderheit will in Deutschland E-Auto

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Frontpage / Shutterstock.com