Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag höher

Das Papier von Tesla legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 183,22 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesla-Aktie bei 183,38 EUR. Bei 183,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.940 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 350,13 EUR. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 47,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 96,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 90,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 393,45 USD angegeben.

Am 25.01.2023 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2023 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,07 USD fest.

