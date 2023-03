Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zieht am Vormittag an

Aktien in diesem Artikel Tesla 163,12 EUR

Um 22:00 Uhr sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 174,48 USD zu. In der Spitze legte die Tesla-Aktie bis auf 177,34 USD zu. Bei 167,46 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 83.849 Tesla-Aktien.

Bei einem Wert von 384,29 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.04.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (101,82 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 389,36 USD für die Tesla-Aktie.

Tesla ließ sich am 25.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,19 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,85 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 21.454,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.719,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 21,08 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Tesla am 24.04.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,97 USD je Tesla-Aktie.

