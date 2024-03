Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagnachmittag im Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 2,7 Prozent auf 164,87 USD ab.

Die Aktie notierte um 16:06 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 164,87 USD. In der Spitze fiel die Tesla-Aktie bis auf 164,79 USD. Bei 167,59 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 44.978.935 Tesla-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 299,29 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 81,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 152,37 USD. Dieser Wert wurde am 28.04.2023 erreicht. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 8,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Tesla-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesla 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 205,13 USD.

Tesla gewährte am 24.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,71 USD, nach 1,05 USD im Vorjahresvergleich.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Tesla am 17.04.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,03 USD fest.

