Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag billiger

Tesla 165,00 EUR -2,11%

Um 12:03 Uhr fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 183,11 USD ab. Im heutigen Handel wurden bisher 237.604 Tesla-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (363,50 USD) erklomm das Papier am 22.04.2022. Gewinne von 49,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.01.2023 bei 101,82 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 79,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 389,36 USD.

Tesla gewährte am 25.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,05 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,85 USD je Aktie erzielt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Tesla am 19.04.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Tesla-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 17.04.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 3,94 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Elektroautomarkt unter Druck: Diese Folgen erwartet der NIO-Finanzvorstand von Teslas aggressiver Preispolitik

Musk vermisst NASDAQ-Wert Tesla-Aktie im Berkshire Hathaway-Portfolio - Buffett hätte einfach "investieren können, als er die Gelegenheit dazu hatte"

Tesla-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co: Bei diesen 11 S&P 500-Aktien können Investoren mit starken Wachstumsraten rechnen

