Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Die Tesla-Aktie wies um 16:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 184,85 USD abwärts. Die Tesla-Aktie sank bis auf 182,20 USD. Mit einem Wert von 184,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20.761.052 Tesla-Aktien.

Am 22.04.2022 markierte das Papier bei 363,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 49,15 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 101,82 USD am 07.01.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 81,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 389,36 USD an.

Am 25.01.2023 hat Tesla die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,05 USD gegenüber 0,85 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Tesla am 19.04.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 17.04.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 3,94 USD in den Büchern stehen haben wird.

