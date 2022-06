Tesla Aktie News: Tesla am Dienstagmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Tesla 623,00 EUR

Die Tesla-Aktie gab im XETRA-Handel um 14.06.2022 12:22:00 Uhr um 2,0 Prozent auf 626,10 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesla-Aktie bis auf 624,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 638,80 EUR. Bisher wurden heute 16.926 Tesla-Aktien gehandelt.

Am 04.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.080,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 489,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 27,83 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 868,33 USD an.

Am 20.04.2022 hat Tesla die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,22 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Tesla im vergangenen Quartal 18.756,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 80,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tesla 10.389,00 USD umsetzen können.

Am 25.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2023 auf 16,28 USD je Aktie.

Nach Musks Jobabbau-Plänen bei Tesla und Rezessions-Warnung: Morgan Stanley-Analyst rät Tesla-Anlegern zur Vorsicht

Tesla-Aktie unter Druck: Tesla will Aktiensplit im Verhältnis von drei zu eins umsetzen

Mercedes-Benz-Aktie: Wohin die neue Luxusstrategie fährt

