Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag auf grünem Terrain

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,9 Prozent auf 263,60 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 635.349 Stück.

Am 17.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 314,67 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,37 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 101,82 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 158,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 290,70 USD für die Tesla-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 19.04.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,85 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,07 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 23.329,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 18.756,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Tesla am 24.07.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 3,36 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

NASDAQ-Aktie Tesla: Model S & Model X kommen mit neuer Autopilot-Hardware - Auch wieder mit Radar?

Pause bei KI-Entwicklung zum Schutze der Gesellschaft? - Palantir-CEO vermutet anderen Grund für die Forderung

Hohe Stromrechnung: Alternative zu Elektroautos? Bio-CNG überzeugt mit guter Umweltbilanz

