Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag leichter

Aktien in diesem Artikel Tesla 233,85 EUR

-2,50% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:07 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 257,25 USD. In der Spitze büßte die Tesla-Aktie bis auf 255,35 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 260,00 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 33.636.023 Tesla-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 314,67 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,32 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 101,82 USD am 07.01.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 60,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 290,70 USD für die Tesla-Aktie.

Am 19.04.2023 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23.329,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 18.756,00 USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 24.07.2023 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 3,36 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

NASDAQ-Aktie Tesla: Model S & Model X kommen mit neuer Autopilot-Hardware - Auch wieder mit Radar?

Pause bei KI-Entwicklung zum Schutze der Gesellschaft? - Palantir-CEO vermutet anderen Grund für die Forderung

Hohe Stromrechnung: Alternative zu Elektroautos? Bio-CNG überzeugt mit guter Umweltbilanz