Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 276,37 USD.

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 276,37 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 303.355 Tesla-Aktien.

Am 17.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 314,67 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 13,86 Prozent Luft nach oben. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,82 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 308,00 USD je Tesla-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 19.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23.329,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 18.756,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Tesla am 19.07.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 17.07.2024 dürfte Tesla die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,39 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

