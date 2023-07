Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla behauptet sich am Vormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Tesla hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 247,30 EUR zeigte sich die Tesla-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Tesla-Aktie wies um 09:19 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 247,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesla-Aktie bisher bei 248,80 EUR. In der Spitze fiel die Tesla-Aktie bis auf 246,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 247,50 EUR. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 11.035 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 316,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.09.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 28,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 96,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 308,00 USD.

Am 19.04.2023 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,85 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.329,00 USD im Vergleich zu 18.756,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 19.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Tesla möglicherweise am 17.07.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,39 USD je Aktie.

