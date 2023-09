Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagnachmittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Tesla. Zuletzt wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 274,04 USD nach oben.

Das Papier von Tesla konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,0 Prozent auf 274,04 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesla-Aktie bei 274,62 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 271,35 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 25.845.849 Tesla-Aktien den Besitzer.

Bei 313,80 USD markierte der Titel am 22.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 14,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 101,82 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 62,84 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 241,67 USD je Tesla-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 19.07.2023. Es stand ein EPS von 0,91 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,76 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 24.927,00 USD gegenüber 16.934,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 18.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 3,36 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

