Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 396,19 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 396,19 USD. Zwischenzeitlich weitete die Tesla-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 382,80 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 386,28 USD. Bisher wurden heute 6.340.098 Tesla-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 488,50 USD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,30 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 214,25 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 45,92 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Tesla-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesla 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 291,50 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 22.10.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,39 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,62 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 28,10 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,57 Prozent gesteigert.

Am 28.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 1,67 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

