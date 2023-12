Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Tesla. Zuletzt wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 245,53 USD nach oben.

Die Tesla-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 245,53 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesla-Aktie bei 247,08 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 241,17 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30.380.004 Tesla-Aktien.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 299,29 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 21,89 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2023 Kursverluste bis auf 101,82 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 58,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 218,88 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 18.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21.454,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.350,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 24.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2023 3,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

