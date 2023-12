Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag im Aufwind

Kurs der Tesla

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 220,30 EUR.

Die Tesla-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 220,30 EUR. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 221,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 220,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 20.400 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 267,35 EUR erreichte der Titel am 19.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 21,36 Prozent Luft nach oben. Am 06.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 96,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 128,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 218,88 USD an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 18.10.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,66 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,05 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,84 Prozent auf 23.350,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21.454,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Tesla-Bilanz für Q4 2023 wird am 24.01.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 3,07 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

