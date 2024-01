Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagmittag behauptet

Tesla im Fokus

Die Aktie von Tesla hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Tesla-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte zuletzt bei 218,99 USD.

Die Tesla-Aktie zeigte sich um 01:59 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 218,99 USD an der Tafel. In der Spitze legte die Tesla-Aktie bis auf 225,34 USD zu. In der Spitze fiel die Tesla-Aktie bis auf 217,15 USD. Bei 220,08 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 123.043.812 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 299,29 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,67 Prozent hinzugewinnen. Am 14.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 115,60 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 225,00 USD angegeben.

Am 18.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23.350,00 USD umgesetzt, gegenüber 21.454,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.01.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 22.01.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,07 USD je Tesla-Aktie.

