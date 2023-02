Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verteuert sich am Mittag kräftig

Aktien in diesem Artikel Tesla 199,16 EUR

Die Tesla-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,9 Prozent auf 196,90 EUR. Im Tageshoch stieg die Tesla-Aktie bis auf 197,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 193,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 159.960 Stück.

Bei 350,13 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 43,76 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 96,30 EUR ab. Mit Abgaben von 104,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 393,45 USD an.

Tesla gewährte am 25.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,85 USD je Aktie generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Tesla am 24.04.2023 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 6,86 USD im Jahr 2025 aus.

