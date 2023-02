Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochvormittag fester

Aktien in diesem Artikel Tesla 196,50 EUR

0,72% Charts

News

Analysen

Um 09:22 Uhr ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,7 Prozent auf 192,80 EUR. Bei 193,72 EUR erreichte die Tesla-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 193,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 9.453 Stück.

Am 05.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 350,13 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 44,94 Prozent Luft nach oben. Am 06.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 96,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 100,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 393,45 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 25.01.2023 vor. In Sachen EPS wurden 1,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,85 USD je Aktie eingenommen.

Am 24.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,07 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Trotz schwachem Jahr für Tech-Aktien: Privatanleger haben bei NASDAQ-Titel Tesla-Aktie kräftig zugeschlagen

Gespräche mit NASDAQ-Wert Tesla und Co.: So will sich Indonesien ein Stück vom E-Auto-Geschäft sichern

Hot Stocks heute: Tesla Short - wie weit kann es gehen?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Andrei Tudoran / Shutterstock.com