Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie von Tesla zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 194,03 USD zu.

Um 16:08 Uhr wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 194,03 USD nach oben. Die Tesla-Aktie legte bis auf 194,40 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 189,11 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 21.236.095 Stück.

Am 20.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 299,29 USD. Mit einem Zuwachs von 54,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 152,37 USD. Dieser Wert wurde am 28.04.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 21,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Tesla-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 215,78 USD für die Tesla-Aktie.

Am 24.01.2024 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,71 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie eingefahren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Tesla wird am 17.04.2024 gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,08 USD je Tesla-Aktie.

