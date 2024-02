Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagvormittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 177,66 EUR.

Die Tesla-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 177,66 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 177,70 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 177,02 EUR. Zuletzt wechselten 14.879 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 267,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 50,48 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 137,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 22,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Tesla-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 215,78 USD.

Am 24.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,05 USD je Aktie generiert.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Tesla wird am 17.04.2024 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 3,08 USD im Jahr 2024 aus.

