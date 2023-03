Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zündet am Mittag Kursrakete

Aktien in diesem Artikel Tesla 170,00 EUR

-1,04% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 02:00 Uhr 5,0 Prozent auf 183,26 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 522.645 Tesla-Aktien.

Am 06.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 384,15 USD an. Mit einem Zuwachs von 52,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 101,83 USD ab. Mit Abgaben von 79,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 389,36 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 25.01.2023. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Tesla am 24.04.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 3,97 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Finanzielle Sorgen: Musks Twitter hat Schulden bei Amazon

Amazon, Tesla & Co: Diese Aktien haben die reichsten Menschen der Welt im Depot

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie: Neue Preissenkungen bei Tesla - Musk erwartet "verrückte Nachfrage"

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: George Rose/Getty Images