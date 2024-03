Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagnachmittag gesucht

Tesla im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 163,08 USD.

Das Papier von Tesla legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 163,08 USD. Bei 165,18 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 162,56 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 7.608.346 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 299,29 USD. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 83,52 Prozent hinzugewinnen. Am 28.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 152,37 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 205,13 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 24.01.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 1,05 USD je Aktie vermeldet.

Voraussichtlich am 17.04.2024 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,02 USD je Tesla-Aktie.

