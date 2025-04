Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag höher

Kursentwicklung

Die Aktie von Tesla zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 255,31 USD nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 255,31 USD zu. Die Tesla-Aktie legte bis auf 255,65 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 250,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.232.612 Tesla-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 488,50 USD erreichte der Titel am 19.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 91,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.04.2024 Kursverluste bis auf 138,82 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,63 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Tesla-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 239,29 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 29.01.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,72 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25,71 Mrd. USD im Vergleich zu 25,17 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.04.2025 veröffentlicht. Am 28.04.2026 wird Tesla schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,65 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

