Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla büßt am Montagnachmittag ein

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 165,70 USD. In der Spitze büßte die Tesla-Aktie bis auf 165,18 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 167,61 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 24.510.756 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 314,67 USD. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Gewinne von 89,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,82 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 38,55 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 382,45 USD je Tesla-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 19.04.2023. In Sachen EPS wurden 0,85 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 1,07 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23.329,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 18.756,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.07.2023 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,36 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

