Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag auf grünem Terrain

Um 09:20 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 155,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesla-Aktie bei 155,40 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 155,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.640 Tesla-Aktien.

Bei einem Wert von 316,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.09.2022). Mit einem Zuwachs von 104,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 96,38 EUR am 06.01.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,86 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 382,45 USD an.

Am 19.04.2023 hat Tesla die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,85 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23.329,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 18.756,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 24.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,36 USD je Aktie belaufen.

