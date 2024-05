Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla büßt am Nachmittag ein

Blick auf Tesla-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 173,78 USD.

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 173,78 USD. Im Tief verlor die Tesla-Aktie bis auf 173,23 USD. Bei 179,90 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.834.870 Tesla-Aktien.

Am 20.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 299,29 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,22 Prozent hinzugewinnen. Bei 138,82 USD fiel das Papier am 23.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Tesla-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 170,11 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 23.04.2024 vor. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,80 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 21,30 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,69 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Tesla am 17.07.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,44 USD fest.

