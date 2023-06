Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Tesla 233,50 EUR

Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:42 Uhr um 0,2 Prozent auf 256,27 USD ab. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 247,29 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 248,14 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 57.122.954 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (314,67 USD) erklomm das Papier am 17.08.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 22,79 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 101,82 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 60,27 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 300,00 USD an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 19.04.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,85 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,07 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18.756,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.329,00 USD ausgewiesen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2023 veröffentlicht.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,36 USD je Aktie.

