Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:21 Uhr 1,7 Prozent auf 232,95 EUR. In der Spitze büßte die Tesla-Aktie bis auf 228,40 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 235,05 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 110.543 Tesla-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.09.2022 bei 316,75 EUR. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 26,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 96,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,63 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 290,70 USD.

Am 19.04.2023 hat Tesla die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,85 USD gegenüber 1,07 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.329,00 USD – ein Plus von 24,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 18.756,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 24.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 3,36 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

