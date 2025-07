Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla präsentiert sich am Nachmittag fester

Tesla im Fokus

Die Aktie von Tesla zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 318,24 USD.

Die Tesla-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 318,24 USD. In der Spitze legte die Tesla-Aktie bis auf 321,19 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 319,64 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.278.289 Tesla-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 488,50 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 53,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 182,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 74,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 251,13 USD an.

Tesla veröffentlichte am 22.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 USD, nach 0,34 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Tesla im vergangenen Quartal 19,34 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tesla 21,30 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.07.2025 erfolgen. Tesla dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 1,85 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

