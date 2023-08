Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 237,91 USD.

Die Aktie verlor um 12:03 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,8 Prozent auf 237,91 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 185.735 Tesla-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 314,67 USD erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 32,26 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (101,82 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 133,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 245,56 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 20.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24.927,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 47,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16.934,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Tesla-Bilanz für Q3 2023 wird am 18.10.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 3,38 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

