Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesla-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 218,85 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:21 Uhr 0,3 Prozent auf 218,85 EUR. Bei 217,90 EUR markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 218,00 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 10.152 Tesla-Aktien den Besitzer.

Bei 316,75 EUR erreichte der Titel am 22.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,73 Prozent hinzugewinnen. Bei 96,38 EUR fiel das Papier am 06.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 127,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 245,56 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 20.07.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,91 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 24.927,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.934,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 47,20 Prozent gesteigert.

Die Tesla-Bilanz für Q3 2023 wird am 18.10.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2023 3,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie: Neue Fabrik in Indien geplant - Indische Regierung äußert Forderungen an Tesla

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie dennoch unter Druck: Scholz befürwortet Fabrik-Erweiterung in Grünheide

Darum ist es für Investoren oft ein Fehler frühzeitig Gewinne mitzunehmen