Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zieht am Vormittag an

Das Papier von Tesla konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 304,85 EUR. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 304,85 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 304,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 910 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 360,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 15,32 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 193,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.05.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 57,79 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 679,33 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 20.07.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,48 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.934,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 41,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.958,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 19.10.2022 erwartet.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,05 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

