Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla reagiert am Nachmittag positiv

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Tesla. Das Papier von Tesla legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,8 Prozent auf 241,62 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 241,62 USD zu. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 242,00 USD. Bei 239,50 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 34.653.601 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (299,29 USD) erklomm das Papier am 20.07.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 19,27 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 101,82 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 57,86 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 229,56 USD aus.

Tesla gewährte am 18.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,05 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 23.350,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 21.454,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.01.2024 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2023 3,10 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

So will Tesla-Konkurrent BYD den thailändischen Automarkt durchdringen - und damit Toyota den Rang ablaufen

Auf der Überholspur: Trotz schrumpfender Gewinne ist NASDAQ-Titel Tesla der Konkurrenz noch immer voraus

Aufschläge in New York: S&P 500 klettert zum Ende des Dienstagshandels