Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla legt am Vormittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Tesla. Zuletzt konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,6 Prozent auf 221,35 EUR.

Die Aktie legte um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,6 Prozent auf 221,35 EUR zu. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 222,45 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 221,65 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.434 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 267,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 20,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 96,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 56,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 229,56 USD je Tesla-Aktie an.

Tesla gewährte am 18.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23.350,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 21.454,00 USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 24.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,10 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

So will Tesla-Konkurrent BYD den thailändischen Automarkt durchdringen - und damit Toyota den Rang ablaufen

Auf der Überholspur: Trotz schrumpfender Gewinne ist NASDAQ-Titel Tesla der Konkurrenz noch immer voraus

Aufschläge in New York: S&P 500 klettert zum Ende des Dienstagshandels