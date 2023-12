Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagvormittag mit Kursplus

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 229,05 EUR.

Um 09:20 Uhr wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 229,05 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 229,35 EUR. Bei 227,75 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 9.025 Aktien.

Am 19.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 267,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 96,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 223,44 USD.

Am 18.10.2023 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.350,00 USD – ein Plus von 8,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 21.454,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 24.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,07 USD je Tesla-Aktie.

