Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Tesla-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 112,66 EUR. Die Tesla-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 113,16 EUR aus. Bei 113,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 73.747 Tesla-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (350,13 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2022. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 67,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 96,30 EUR am 06.01.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 16,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 426,45 USD aus.

Tesla ließ sich am 19.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,05 USD gegenüber 0,62 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 21.454,00 USD gegenüber 13.757,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Tesla am 25.01.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 24.01.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2022 4,01 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

