Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla legt am Montagvormittag zu

Die Tesla-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 112,52 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesla-Aktie bei 113,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 113,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 10.598 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 350,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 67,86 Prozent hinzugewinnen. Bei 96,30 EUR fiel das Papier am 06.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 16,84 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 426,45 USD.

Am 19.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,62 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.454,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.757,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 25.01.2023 terminiert. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 24.01.2024 erwartet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 4,01 USD je Aktie aus.

