Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag in Rot

Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 214,32 USD.

Das Papier von Tesla befand sich um 12:04 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 2,1 Prozent auf 214,32 USD ab. Zuletzt wechselten 570.735 Tesla-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (299,29 USD) erklomm das Papier am 20.07.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,65 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.01.2023 bei 124,31 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 225,00 USD angegeben.

Am 18.10.2023 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.350,00 USD im Vergleich zu 21.454,00 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.01.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Tesla rechnen Experten am 22.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2023 3,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

